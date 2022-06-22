أخبار لبنان
22 حزيران 2022 - 08:25
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حريق بين بلدتي راسمسقا وحارة البقرقاشية والرياح اسهمت في امتداده

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حريق بين بلدتي راسمسقا وحارة البقرقاشية والرياح اسهمت في امتداده
Lebanon News
اندلع حريق هائل في الوادي الممتد بين بلدة راسمسقا وحارة البقرقاشية، وأدت الرياح القوية إلى امتداد الحريق بسرعة الى مساحة كبيرة من اشجار الزيتون والصنوبريات والبلان والأعشاب اليابسة. 

وتحاول فرق الدفاع المدني اخمادها قبل وصولها إلى المنازل.
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