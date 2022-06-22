أخبار لبنان
22 حزيران 2022 - 08:25
22/06/2022 08:25:55
حريق بين بلدتي راسمسقا وحارة البقرقاشية والرياح اسهمت في امتداده
فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق
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LBCI News Lebanon
اندلع حريق هائل في الوادي الممتد بين بلدة راسمسقا وحارة البقرقاشية، وأدت الرياح القوية إلى امتداد الحريق بسرعة الى مساحة كبيرة من اشجار الزيتون والصنوبريات والبلان والأعشاب اليابسة.
وتحاول فرق الدفاع المدني اخمادها قبل وصولها إلى المنازل.
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