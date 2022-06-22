حريق بين بلدتي راسمسقا وحارة البقرقاشية والرياح اسهمت في امتداده

فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق

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LBCI News Lebanon

اندلع حريق هائل في الوادي الممتد بين بلدة راسمسقا وحارة البقرقاشية، وأدت الرياح القوية إلى امتداد الحريق بسرعة الى مساحة كبيرة من اشجار الزيتون والصنوبريات والبلان والأعشاب اليابسة.



وتحاول فرق الدفاع المدني اخمادها قبل وصولها إلى المنازل.