أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 03:24
23/06/2022 03:24:18
اللقاء النيابي الشمالي يسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
اللقاء النيابي الشمالي يسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي, بعبدا ,اللقاء النيابي الشمالي , اللقاء النيابي الشمالي يسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
أعلن اللقاء النيابي الشمالي من بعبدا، والذي يضمّ النواب سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة، عبد العزيز الصمد واحمد رستم أنه سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وتمنّى اللقاء أن لا تطول فترة تأليف الحكومة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
اللقاء النيابي الشمالي
بعبدا
ميقاتي
إقرأ أيضاً