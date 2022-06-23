اللقاء النيابي الشمالي يسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة

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LBCI News Lebanon

أعلن اللقاء النيابي الشمالي من بعبدا، والذي يضمّ النواب سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة، عبد العزيز الصمد واحمد رستم أنه سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.



وتمنّى اللقاء أن لا تطول فترة تأليف الحكومة.