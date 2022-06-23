أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 03:24
Back

اللقاء النيابي الشمالي يسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة

اللقاء النيابي الشمالي يسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي, بعبدا ,اللقاء النيابي الشمالي , اللقاء النيابي الشمالي يسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أعلن اللقاء النيابي الشمالي من بعبدا، والذي يضمّ النواب سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة، عبد العزيز الصمد واحمد رستم أنه سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

وتمنّى اللقاء أن لا تطول فترة تأليف الحكومة.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً