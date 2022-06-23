كتلة جمعية المشاريع تسمّي الرئيس ميقاتي

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LBCI News Lebanon

أعلنت كتلة جمعية المشاريع من بعبدا، والتي تضمّ النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي، أنها سمّت الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.



ورأت أن لهذه الحكومة مهمات كثيرة خصوصا تلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي.