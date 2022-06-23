أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 03:58
23/06/2022 03:58:18
كتلة جمعية المشاريع تسمّي الرئيس ميقاتي
كتلة جمعية المشاريع تسمّي الرئيس ميقاتي
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LBCI News Lebanon
أعلنت كتلة جمعية المشاريع من بعبدا، والتي تضمّ النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي، أنها سمّت الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
ورأت أن لهذه الحكومة مهمات كثيرة خصوصا تلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
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