أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 04:24
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الحوت: سميت الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة

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Lebanon News
اعلن النائب عماد الحوت الذي يمثّل الجماعة الاسلامية تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

وقال الحوت من قصر بعبدا: "تمنينا على الرئيس عون تشكيل حكومة غير قائمة على المحاصصات".
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