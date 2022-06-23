أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 04:24
23/06/2022 04:24:10
الحوت: سميت الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة
الحوت: نسمي الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
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LBCI News Lebanon
اعلن النائب عماد الحوت الذي يمثّل الجماعة الاسلامية تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وقال الحوت من قصر بعبدا: "تمنينا على الرئيس عون تشكيل حكومة غير قائمة على المحاصصات".
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