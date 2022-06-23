أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 04:51
23/06/2022 04:51:02
كتلة شمال المواجهة تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة
كتلة شمال المواجهة تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئاسة الحكومة, نواف سلامة, أديب عبد المسيح, ميشال معوض,كتلة شمال المواجهة,كتلة شمال المواجهة تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة
LBCI News Lebanon
أعلنت كتلة شمال المواجهة التي تضم ميشال معوض وأديب عبد المسيح تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة.
وقال معوض: "تشتت المعارضة عائق أساسي أمام قدرتنا على التغيير وسيحولنا من قوّة تغييرية إلى قوّة إعتراضية من دون تأثير".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
كتلة شمال المواجهة
ميشال معوض
أديب عبد المسيح
نواف سلامة
رئاسة الحكومة
إقرأ أيضاً