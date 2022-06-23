أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 04:51
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كتلة شمال المواجهة تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة

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Lebanon News
أعلنت كتلة شمال المواجهة التي تضم ميشال معوض وأديب عبد المسيح تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وقال معوض: "تشتت المعارضة عائق أساسي أمام قدرتنا على التغيير وسيحولنا من قوّة تغييرية إلى قوّة إعتراضية من دون تأثير".
 
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