الجمهورية القوية لم تسمّ أحداً لرئاسة الحكومة

الإعلان

لم تسمّ كتلة الجمهورية القوية أحدا لرئاسة الحكومة.وتضم الكتلة النواب جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون والياس الخوري.وأوضحت الكتلة أن القوات اللبنانية كانت تحاول خلال الفترة الماضية التي فصلتنا عن صدور نتائج الانتخابات النيابية تجميع القوى التي نتوافق معها على موضوع السيادة ليكون لهم موقفا واحدا في تسمية رئيسي مجلس النواب والحكومة، لكن الامر لم ينجح.