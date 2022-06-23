أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:13
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جميل السيد: لم أسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

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Lebanon News
اعلن النائب جميل السيد أنه لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.

وقال السيد من قصر بعبدا: "الاستشارات تكملة لمسار بدأ من الانتخابات وستستمرّ حتى الانتخابات الرئاسية وما يحصل فولكلور ايجابي من الممارسة الديمقراطية لكنه لن ينعكس ايجاباً على الناس".
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