جميل السيد: لم أسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

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LBCI News Lebanon

اعلن النائب جميل السيد أنه لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.



وقال السيد من قصر بعبدا: "الاستشارات تكملة لمسار بدأ من الانتخابات وستستمرّ حتى الانتخابات الرئاسية وما يحصل فولكلور ايجابي من الممارسة الديمقراطية لكنه لن ينعكس ايجاباً على الناس".