جميل السيد: لم أسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:13
23/06/2022 05:13:22
جميل السيد: لم أسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة
جميل السيد: لم أسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة
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LBCI News Lebanon
اعلن النائب جميل السيد أنه لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.
وقال السيد من قصر بعبدا: "الاستشارات تكملة لمسار بدأ من الانتخابات وستستمرّ حتى الانتخابات الرئاسية وما يحصل فولكلور ايجابي من الممارسة الديمقراطية لكنه لن ينعكس ايجاباً على الناس".
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