فؤاد مخزومي من بعبدا: لم أسم أحدا لهذا السبب

فؤاد مخزومي من بعبدا: لم أسم أحدا

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب فؤاد مخزومي من بعبدا أنه لم أسم أحدا لرئاسة الحكومة لان المرشحين لا يمثلان قناعاته.



وأوضح أنه لم يصدر أي موقف حتى اليوم من قبل السفير نواف سلام، أما بالنسبة للرئيس نجيب ميقاتي فهو يمثّل المنظومة.