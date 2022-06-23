أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:16
Back

فؤاد مخزومي من بعبدا: لم أسم أحدا لهذا السبب

فؤاد مخزومي من بعبدا: لم أسم أحدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا, الاستشارات ,فؤاد مخزومي,فؤاد مخزومي من بعبدا: لم أسم أحدا
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أعلن النائب فؤاد مخزومي من بعبدا أنه لم أسم أحدا لرئاسة الحكومة لان المرشحين لا يمثلان قناعاته.

وأوضح أنه لم يصدر أي موقف حتى اليوم من قبل السفير نواف سلام، أما بالنسبة للرئيس نجيب ميقاتي فهو يمثّل المنظومة.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً