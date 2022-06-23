أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:23
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حسن مراد: سميت الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة

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Lebanon News
اعلن النائب حسن مراد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

وقال مراد: "نظراً لدقّة المرحلة وتردّي الأوضاع العامة سمّينا الرئيس نجيب ميقاتي كي يستمر في أداء مهمته في هذه الفترة على أمل أن يتمكن من إنجاز شيء".
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