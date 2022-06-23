أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:22
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طالوزيان: سميت الرئيس نجيب ميقاتي

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Lebanon News
أعلن النائب جان طالوزيان من بعبدا أنه سمى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

واشار إلى أنه من الافضل أن يكون لنا رئيسا مكلفا بدل من أن لا يكون لنا.












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