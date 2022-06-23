أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:22
23/06/2022 05:22:16
طالوزيان: سميت الرئيس نجيب ميقاتي
طالوزيان: سميت الرئيس نجيب ميقاتي
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LBCI News Lebanon
أعلن النائب جان طالوزيان من بعبدا أنه سمى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
واشار إلى أنه من الافضل أن يكون لنا رئيسا مكلفا بدل من أن لا يكون لنا.
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