طالوزيان: سميت الرئيس نجيب ميقاتي

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب جان طالوزيان من بعبدا أنه سمى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.



واشار إلى أنه من الافضل أن يكون لنا رئيسا مكلفا بدل من أن لا يكون لنا.

























