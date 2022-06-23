النائب أسامة سعد لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:34
23/06/2022 05:34:40
النائب أسامة سعد لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة
النائب أسامة سعد لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة
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LBCI News Lebanon
اعلن النائب أسامة سعد انه لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة.
وقال سعد: "الخراب في لبنان عميق ونحن امام أزمات سياسية جديدة وليس أمامنا الا أن نسعى الى معادلات قوة جديدة".
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