النائب أسامة سعد لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

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LBCI News Lebanon

اعلن النائب أسامة سعد انه لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة.



وقال سعد: "الخراب في لبنان عميق ونحن امام أزمات سياسية جديدة وليس أمامنا الا أن نسعى الى معادلات قوة جديدة".





