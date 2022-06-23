أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:34
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النائب أسامة سعد لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

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Lebanon News
اعلن النائب أسامة سعد انه لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة.

وقال سعد: "الخراب في لبنان عميق ونحن امام أزمات سياسية جديدة وليس أمامنا الا أن نسعى الى معادلات قوة جديدة".


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