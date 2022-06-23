النائب ميشال ضاهر لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب ميشال ضاهر انه لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة.



وقال ضاهر: "معروفٌ أنّ النتيجة ستكون لمصلحة ميقاتي واعتراضي عليه هو في ما يخص خطة التعافي ولذلك لن أحمل ضميري إعادة تسميته".