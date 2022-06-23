النائب ميشال ضاهر لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:39
23/06/2022 05:39:36
النائب ميشال ضاهر لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة
النائب ميشال ضاهر لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الحكومة,ميشال ضاهر,النائب ميشال ضاهر لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
أعلن النائب ميشال ضاهر انه لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة.
وقال ضاهر: "معروفٌ أنّ النتيجة ستكون لمصلحة ميقاتي واعتراضي عليه هو في ما يخص خطة التعافي ولذلك لن أحمل ضميري إعادة تسميته".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
ميشال ضاهر
الحكومة
لبنان
إقرأ أيضاً