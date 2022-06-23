أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:39
Back

النائب ميشال ضاهر لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة

النائب ميشال ضاهر لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الحكومة,ميشال ضاهر,النائب ميشال ضاهر لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أعلن النائب ميشال ضاهر انه لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة.

وقال ضاهر: "معروفٌ أنّ النتيجة ستكون لمصلحة ميقاتي واعتراضي عليه هو في ما يخص خطة التعافي ولذلك لن أحمل ضميري إعادة تسميته".
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً