أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:51
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الصمد يسمي الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة

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Lebanon News
أعلن النائب جهاد الصمد من بعبدا أنه سمى الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة.
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