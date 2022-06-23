أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 05:51
23/06/2022 05:51:22
الصمد يسمي الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة
الصمد يسمي الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة
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LBCI News Lebanon
أعلن النائب جهاد الصمد من بعبدا أنه سمى الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة.
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