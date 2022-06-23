أخبار لبنان 23 حزيران 2022 - 06:02 23/06/2022 06:02:39 النائب نعمة افرام: لم أسمِّ أحداً أما النائب جميل عبود فسمى ميقاتي

النائب نعمة افرام: لم أسمِّ أحداً أما النائب جميل عبود فسمى ميقاتي

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LBCI News Lebanon

اعلن النائب نعمة افرام انه امتنع عن التسمية أما النائب جميل عبود فسمى الرئيس نجيب ميقاتي، علماً أن النائبين افرام وعبود ينتميان الى كتلة "مشروع وطن الانسان". الإعلان

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