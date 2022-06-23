أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 06:02
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النائب نعمة افرام: لم أسمِّ أحداً أما النائب جميل عبود فسمى ميقاتي

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Lebanon News
اعلن النائب نعمة افرام انه امتنع عن التسمية أما النائب جميل عبود فسمى الرئيس نجيب ميقاتي، علماً أن النائبين افرام وعبود ينتميان الى كتلة "مشروع وطن الانسان".
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