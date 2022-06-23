أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 08:21
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النائب إيهاب مطر يسمي روعة حلاب لتشكيل الحكومة

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Lebanon News
أعلن النائب إيهاب مطر من بعبدا انه سمى السيدة روعة حلاب لتشكيل الحكومة.
 
وقال: "لأن البلد يحتاج إلى صيغة جديدة وإلى دم جديد ولأنني أرفض الصيغ التي تحول رئيس الحكومة إلى "باش كاتب" قررت تسمية روعة حلاب".
 
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