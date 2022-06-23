النائب إيهاب مطر يسمي روعة حلاب لتشكيل الحكومة

أعلن النائب إيهاب مطر من بعبدا انه سمى السيدة روعة حلاب لتشكيل الحكومة.

وقال: "لأن البلد يحتاج إلى صيغة جديدة وإلى دم جديد ولأنني أرفض الصيغ التي تحول رئيس الحكومة إلى "باش كاتب" قررت تسمية روعة حلاب".