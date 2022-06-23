أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 08:21
23/06/2022 08:21:13
النائب إيهاب مطر يسمي روعة حلاب لتشكيل الحكومة
النائب إيهاب مطر يسمي روعة حلاب لتشكيل الحكومة
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LBCI News Lebanon
أعلن النائب إيهاب مطر من بعبدا انه سمى السيدة روعة حلاب لتشكيل الحكومة.
وقال: "لأن البلد يحتاج إلى صيغة جديدة وإلى دم جديد ولأنني أرفض الصيغ التي تحول رئيس الحكومة إلى "باش كاتب" قررت تسمية روعة حلاب".
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