النائب نبيل بدر يسمي نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب نبيل بدر من بعبدا أنه سمى نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.



وقال من بعبدا: "اعطينا فرصة لشخصية على دراية بالملفات الحالية والتغيير الحقيقي سيحصل عند انتخاب رئيس الجمهورية".