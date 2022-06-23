أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 08:24
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النائب نبيل بدر يسمي نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة

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Lebanon News
أعلن النائب نبيل بدر من بعبدا أنه سمى نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

وقال من بعبدا: "اعطينا فرصة لشخصية على دراية بالملفات الحالية والتغيير الحقيقي سيحصل عند انتخاب رئيس الجمهورية".
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