أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 09:04
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النائب عبد الكريم كبارة يسمّي ميقاتي

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Lebanon News
أعلن النائب عبد الكريم كبارة تسميته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، إيماناً منه بضرورة استكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة الحالية، بحسب تعبيره.

وأكّد من قصر بعبدا أن المطلوب من الجميع ان يكونوا ضمن ورشة عمل وطنية انقاذية.
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