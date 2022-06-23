النائب عبد الكريم كبارة يسمّي ميقاتي

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب عبد الكريم كبارة تسميته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، إيماناً منه بضرورة استكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة الحالية، بحسب تعبيره.



وأكّد من قصر بعبدا أن المطلوب من الجميع ان يكونوا ضمن ورشة عمل وطنية انقاذية.