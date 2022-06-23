أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 09:04
23/06/2022 09:04:39
النائب عبد الكريم كبارة يسمّي ميقاتي
النائب عبد الكريم كبارة يسمّي ميقاتي
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LBCI News Lebanon
أعلن النائب عبد الكريم كبارة تسميته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، إيماناً منه بضرورة استكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة الحالية، بحسب تعبيره.
وأكّد من قصر بعبدا أن المطلوب من الجميع ان يكونوا ضمن ورشة عمل وطنية انقاذية.
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