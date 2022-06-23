أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 09:22
23/06/2022 09:22:52
كتلة التنمية والتحرير سمت ميقاتي
كتلة التنمية والتحرير سمت ميقاتي
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LBCI News Lebanon
سمت "كتلة التنمية والتحرير" في بيان تلاه النائب ميشال موسى بعد انتهاء اللقاء مع الرئيس ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي.
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