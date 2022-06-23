المدرسة الانطونية المارونية في بعلبك تتعرّض للسرقة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانطونية المارونية في بعلبك تتعرّض للسرقة,المدرسة , المدرسة الانطونية المارونية في بعلبك تتعرّض للسرقة

LBCI News Lebanon

تعرضت المدرسة الانطونية المارونية في بعلبك للسرقة وكسر ومحاولة خلع أبواب المداخل يوم امس.



وسرق حوالي 500 ليتر من مادة المازوت، وتم خلع باب غرفة مستودع التجهيزات الكهربائية والقرطاسية، وسرقت منها بطاريات المولدات الكهربائية وبعض القرطاسية.



وحضر عناصر المفرزة القضائية وباشروا التحقيق ورفع البصمات.

الإعلان

وفي هذا الاطار، استنكر رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الاعتداء على المدرسة.



وأكد وجوب عدم التساهل مع الفاعلين، مؤكداً أنه على الأجهزة العسكرية والامنية التحرك بسرعة لالقاء القبض عليهم وسوقهم أمام القضاء لينالوا جزاء فعلتهم بما يستحقون من عقاب.