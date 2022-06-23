بعد تكليفه... ميقاتي يلتقي السنيورة

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قام الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بعد تكليفه عصر اليوم، بالجولة التقليدية على رؤساء الحكومات السابقين واستهلها بزيارة الرئيس فؤاد السنيورة في دارته.وقال السنيورة بعد الزيارة: انا سعيد بمجيء الرئيس ميقاتي، واتمنى له كل التوفيق في هذه المهمة الانقاذية الكبرى. هذه المرحلة شديدة الصعوبة من دون شك، ولكن اكتاف ميقاتي قادرة ان تتقدم في مسار تأليف الحكومة.تشكيل الحكومة يشكل تحديا كبيرا ومن التحديات الكبرى التي سنواجهها في المرحلة المقبلة اضافة الى الاستحقاق الكبير المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري، هذا الرئيس الذي نريده قويا، ليس فقط ضمن فريق من اللبنانيين بل لدى جميع اللبنانيين بكافة طوائفهم واحزابهم وفرقائهم، لان الرئيس حسب الدستور يجب ان يكون فوق كل السلطات ويحترم الدستور ويتقدم مع الحكومة لمعالجة المشكلات التي تواجهنا.وأضاف: لا يمكن حل المشكلات واستعادة ثقة اللبنانيين بغدهم من دون العودة احترام الدولة والدستور والشرعيتين العربية والدولية. ميقاتي ملتزم بهذه الامور ونأمل ان يكون تأليف الحكومة على هذه الاسس.في السياق نفسه، زار الرئيس ميقاتي الرئيس الاسبق تمام سلام في دارته.وتمنى الرئيس سلام التوفيق لميقاتي "باستمراره بتحمل الاعباء والتحديات الكبيرة التي يمر بها البلد التي برأيي ابرز ما انجز فيها، هي الانتخابات النيابية وحرص الرئيس ميقاتي على القول ان هذه هي مهمتنا الاساسية"، مذكراً بـ"التشكيك بامكان حصول هذه الانتخابات ومع ذلك، فبالمثابرة والمتابعة والجهد والاشراف والالحاح من دولة الرئيس ومن فريق العمل بما فيه وزارة الداخلية وكل الحكومة، سهلت هذه العملية وكان انجاز اطفى جوا من التغيير والتنشيط لحياتنا الديمقراطية.وأكّد سلان أن "على الرئيس ميقاتي المسؤولية الكبرى ليتابع انجاز امور اخرى يحتاجها البلد ومن ابرزها التحدي المالي والاقتصادي الذي له علاقة باراحة الناس وباستقرار البلد"، مشيراً الى أن "المرحلة خطيرة وصعبة ودقيقة ولكننا لا نريد ان نقول اننا متشائمون لا سمح الله، ولكن التفاؤل يلزمه تكاتف الجميع حول الرئيس ميقاتي وحول هذه المهمة في هذا الوضع الصعب."وردا على سؤال عن انتخابات رئاسة الجمهورية قال: انتخابات رئاسة الجمهورية من ابرز الامور التي يواجهها الوطن وهذا مؤشر كبير لاستمرار لبنان فالعبث بهذا الاستحقاق من قبل اي كان، بهدف احباطه او لمنع تحقيقه او افشاله، فيه اذى وضرر على الجميع، وليس على الحكومة ولا على المجلس النيابي بل على كل الوطن.وأمل سلام أن يتم هذا الاستحقاق بأفضل الظروف واحسن الشروط وان نعطي لبنان فرصة جديدة من خلال تغيير كبير ياخذ مداه على اوسع مجال في رئاسة الجمهورية من اجل مستقبل افضل للبلد.وردا على سؤال عن تشتت الصوت السني في الاستشارات قال: هناك كلام كثير يقال حول موضوع السنّة ودور السنّة ومكانتهم .السنّة مكون اساسي في هذا البلد، كما كل المكونات، وبالتالي استحقاق من هنا موقف من هناك ليس هو من يقرر اذا السنّة موجودين ام لا .السنّة بتاريخهم وحجمهم وادائهم موجودون في هذا البلد ولا يخاف احد عليهم لانه يوم يكون السنّة متعبين او مستضعفين او مستهدفين، فالوطن يكون مستهدفا. السنّة موجودون وقياداتهم موجودة وان شاء الله للافضل والاحسن.ولفت الرئيس ميقاتي، من جهته، الى أنه خلال هذه الزيارة استمعت الى الرئيس تمام سلام والى نصائحه ورؤيته حول كيفية الخلاص من الازمات التي نمر بها، مؤكداً أن نصائحه سنأخذها بعين الاعتبار ونأمل الاسراع في تشكيل الحكومة بعد استمزاج اراء سعادة النواب، وثقة المجلس النيابي اساسية في هذا الملف.وردا على سؤال أشار الى انه اتصل بالرئيس سعد الحريري الذي تمنى له التوفيق، كما اتصل بالرئيس حسان دياب وبعائلة الرئيس سليم الحص.