رسالة الى الشباب اللبناني من وزير خارجية الفاتيكان باسم البابا فرنسيس

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بعث السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الى الأب شربل الدكاش، الرسالة التي وجهها وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين اسم البابا فرنسيس، الى الشباب اللبناني.ومما جاء في الرسالة:"يحيي مبادرتكم للالتقاء التي تقدم للرب أفراح وصعوبات أمتكم التي تمر حاليًا بأوقات عصيبة، بهدف إنعاشها وسلامها في العالم، ويشجعكم البابا على أن تكونوا بذور الأمل لبلادكم. كونوا اذاً مسيحيين ديناميكيين، من خلال التوافق مع القيم التي تنادون بها وبامتلاككم قناعات قوية، مبنية على الإنجيل، وبروح من الانفتاح على الآخرين. لكي يمكن لأفعالكم أن تفيد المجتمع الذي تعيشون فيه.ويدعوكم الأب الأقدس على وجه التحديد إلى جذب الانتباه إلى القريب، وإظهار محبتكم لجميع من حولكم كما يطلب منكم أن تكونوا من الشبان والشابات الذين يعرفون كيف ينقلون إلى رفاقهم والى العالم يقينهم بغد أفضل. ويعهدكم البابا فرنسيس إلى حماية سيدة لبنان العذراء مريم، ويهب مباركته لجميع شباب لبنان، وينقلها أيضًا إلى أهاليهم وجميع المسؤولين عن اللجنة الوطنية لرعاية الشباب."