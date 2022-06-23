الراعي ترأس قداسا من أجل السلام في أوكرانيا: نصلي لإيقاف الحرب نهائيا وحل النزاع بالحوار والتفاوض داخليا ودوليا

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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي من أجل السلام في أوكرانيا في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطارنة بولس الصياح، حنا علوان، وبيتر كرم، أمين سر البطريرك الأب هادي ضو، رئيس مزار سيدة لبنان- حريصا الأب فادي تابت، في حضور سفير أوكرانيا ايغور اوستاش وأركان السفارة وعدد من أبناء الجالية الأوكرانية في لبنان، إضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وجمعية الصداقة اللبنانية- الأوكرانية وحشد من المؤمنين.القى الراعي عظة بعنوان "منذ بداية الحرب على وطنكم النبيل أوكرانيا، ونحن نشارك الشعب الأوكراني في مأساته: القتل والدمار والتهجير. وبالتالي، الحقد والبغض. ومعكم ما زلنا نصلي منذ البداية من أجل إيقاف الحرب نهائيا، وحل النزاع بالحوار والتفاوض داخليا ودوليا".وسأل: "ماذا تنفع هذه الحرب المدمرة للبلدين الجارين روسيا وأوكرانيا؟"، وقال: "بكل أسف، النتيجة واضحة: شعب يجوع ويهجر من وطنه ومنازله ويقتل ويتناثر جثثا على الطرق. أما الرابح الأكبر فهو تاجر السلاح. الحرب وصمة عار على جبين البشرية التي تتطور في الإكتشافات الجديدة البناءة".وقال: "الله يريد السلام، لا الحرب، فالسلام هو عطيته السميا. الإنسان الذي خلقه الله حرا، يريده أن يعيش حرا في الواقع وبشكل دائم، فلا يمكن أن يصبح عبدا للحرب وللسلاح. نصلي إلى الله، إله السلام كي يلهم ذوي الإرادات الحسنة إيجاد السبل المؤدية إلى السلام."في ختام القداس، ألقى أوستاش كلمة شكر فيها لـ"الراعي ترؤسه هذا القداس"، متمنيا "أن يحل السلام في العالم أجمع، وخصوصا في أوكرانيا"، منوها بـ"العلاقات المتميزة القائمة بين لبنان وأوكرانيا".