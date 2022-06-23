الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية شجبت الاعتداء على المدرسة الوطنية المارونية في بعلبك

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكاثوليكية شجبت الاعتداء على المدرسة الوطنية المارونية في بعلبك,الأمانة العامة للمدارس,الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية شجبت الاعتداء على المدرسة الوطنية المارونية في بعلبك

LBCI News Lebanon

أعلنت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان في بيان، أن "إزاء الإعتداء المشين الذي حصل على المدرسة الوطنية المارونية في بعلبك، تعبر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان عن استنكارها وإستيائها الشديد وتهيب بالمرتكبين الكف عن هكذا أفعال تمس بصميم الوحدة الوطنية والعيش الواحد في قلب مدينة السلام بعلبك وتنتهك حرمة وكرامة صرحٍ تربوي وكنسي يشهد له على مر الزمن بنشر روح المحبّة والالفة بين جميع أبناء المنطقة وتدعو القوى الأمنية المولجة بالأمر الإسراع في كشف هوية الفاعلين ومعاقبتهم بهدف طمأنة المواطنين وبشكل خاص أهالي التلامذة والتلامذة والمعلمين وحفاظا على رسالة المدرسة التربوية في المدينة".