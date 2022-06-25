الراعي: لو أن السياسيّين يسمعون كلام الله لأدركوا أنّهم يحكمون البلاد باسم الشعب لا باسم حساباتهم ومصالحهم

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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لو حفظ السياسيّين وقادة البلاد عندنا خمس دقائق في يومهم لسماع كلام الله لتصرّفوا بأكثر مسؤوليّة في مواجهة تحدّيات البلاد الراهنة السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة، ولأظهروا أكثر جديّة في الإستشارات النيابيّة الملزمة، ولتكاتفوا من أجل الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعمل على رفع هذه التحديّات، ولأدركوا أنّهم يحكمون البلاد باسم الشعب لا باسمهم وباسم حساباتهم ومصالحهم.كلام الراعي جاء خلال عظة ألقاها في القداس الالهي على تلة القديسة رفقا في حملايا لمناسبة عيد القديسة.