أخبار لبنان
25 حزيران 2022 - 16:48
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الراعي: لو أن السياسيّين يسمعون كلام الله لأدركوا أنّهم يحكمون البلاد باسم الشعب لا باسم حساباتهم ومصالحهم

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الراعي: لو أن السياسيّين يسمعون كلام الله لأدركوا أنّهم يحكمون البلاد باسم الشعب لا باسم حساباتهم ومصالحهم
Lebanon News
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لو حفظ السياسيّين وقادة البلاد عندنا خمس دقائق في يومهم لسماع كلام الله لتصرّفوا بأكثر مسؤوليّة في مواجهة تحدّيات البلاد الراهنة السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة، ولأظهروا أكثر جديّة في الإستشارات النيابيّة الملزمة، ولتكاتفوا من أجل الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعمل على رفع هذه التحديّات، ولأدركوا أنّهم يحكمون البلاد باسم الشعب لا باسمهم وباسم حساباتهم ومصالحهم.
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كلام الراعي جاء خلال عظة ألقاها في القداس الالهي على تلة القديسة رفقا في حملايا لمناسبة عيد القديسة.
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