أخبار لبنان
26 حزيران 2022 - 04:15
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بوشكيان: القمح القاسي اللبناني من الأجود في العالم

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بوشكيان: القمح القاسي اللبناني من الأجود في العالم
Lebanon News
شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان في حديث اذاعي على أن "القمح القاسي اللبناني هو من أجود أنواع القمح في العالم ومطلوب بشكل كبير"، مشيرا الى أن "الكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي".
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