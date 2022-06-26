أخبار لبنان
26 حزيران 2022 - 04:15
26/06/2022 04:15:15
بوشكيان: القمح القاسي اللبناني من الأجود في العالم
بوشكيان: القمح القاسي اللبناني من الأجود في العالم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,قمح,بوشكيان: القمح القاسي اللبناني من الأجود في العالم
LBCI News Lebanon
شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان في حديث اذاعي على أن "القمح القاسي اللبناني هو من أجود أنواع القمح في العالم ومطلوب بشكل كبير"، مشيرا الى أن "الكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
قمح
لبنان
إقرأ أيضاً