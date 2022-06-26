بوشكيان: القمح القاسي اللبناني من الأجود في العالم

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LBCI News Lebanon

شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان في حديث اذاعي على أن "القمح القاسي اللبناني هو من أجود أنواع القمح في العالم ومطلوب بشكل كبير"، مشيرا الى أن "الكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي".