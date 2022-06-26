أخبار لبنان
26 حزيران 2022 - 07:32
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موظفو الإدارة العامة: مستمرون في الإضراب!

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موظفو الإدارة العامة: مستمرون في الإضراب!
Lebanon News
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في الاضراب المفتوح، داعية الى المشاركة في الاعتصام المركزي امام مرفأ بيروت الثلاثاء.

وقالت في بيان: "اما وقد انقضى الأسبوع الثاني من الاضراب المفتوح بحزم وثبات من الموظفين المدافعين عن لقمة عيشهم، وللأسف لم نسمع الا تذمرا وتأففا وانزعاجا من المعنيين بسبب الاضراب، بدلا من اللجوء الى معالجة اسبابه، ونحن في بداية اسبوعه الثالث، نؤكد مطالبنا المحقة الواردة في بياناتنا السابقة، ونذكر من نسي اننا مظلومون، ونُسمع من لم يسمع بعد اننا مصممون على تحصيل حقوقنا".
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وإذ أكدت الاستمرار في الإضراب المفتوح، دعت الى الاعتصام المركزي الذي سيقام امام مرفأ بيروت عند الـ11 من قبل ضهر يوم الثلاثاء المقبل في 28 من الحالي، كما دعت روابط القطاع العام الى المشاركة الكثيفة، "كي نكون يدا واحدة للدفاع عن هذا القطاع وضمان استمراريته".
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