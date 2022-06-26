جولة لحميه على شواطئ عدة مطلعا على كيفية دخول المواطنين مجانا الى الشواطئ

هل طُبّقت المذكرة الادارية؟

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LBCI News Lebanon

جال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه على شواطئ عدة، من ضمنها الرملة البيضاء، للاطلاع عن كثب على كيفية تطبيق المذكرة الادارية التي اصدرها بدخول المواطنين مجانا الى الشواطئ.