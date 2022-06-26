انهيار مبنى في منطقة ضهر المغر في طرابلس وسقوط عدد من الجرحى (فيديو وصور)

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انهار مبنى من ثلاث طبقات في منطقة ضهر المغر في طرابلس، ما ادى الى سقوط ثلاثة جرحى من بينهم امرأة وابنتها.وهرعت الى المكان عناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني والقوى الامنية.كما تمكنت فرق الاسعاف والاغاثة في بلدية طرابلس، بالتعاون مع عناصر الجيش والدفاع المدني والاهالي، من إنقاذ امراة مسنة من تحت الركام، ونقلت على الفور الى احدى مستشفيات المدينة للمعالجة، فيما تستمر عملية الانقاذ بحثا عن مفقودين.وبعدما عُثر على طفلة تبلغ من العمر سنتين تحت ركام المبنى، أعلن الاطباء في مستشفى طرابلس الحكومي أنها فارقت الحياة.