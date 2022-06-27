هنية بعد لقائه بري : التأكيد على تمسكنا في حق العودة

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية "التضامن الكامل مع لبنان الشقيق في وجه الاعتداءات الاسرائيلية في موضوع الغاز وموضوع النفط، وحق لبنان الكامل في ثرواته الطبيعية وأشدنا بموقف الدولة اللبنانية الموحد في موضوع ترسيم الحدود وايضا تمسكها بحقها الكامل كدولة وكجيش وشعب ومقاومة".وأضاف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "استعرضنا وضع اهلنا في خصوصا في مخيمات لبنان واعدنا التأكيد على تمسكنا في حق العودة ورفض التوطين والوطن البديل".وعن موضوع ترسيم الحدود، قال هنية: "وجدنا من الاستاذ نبيه بري تمسكا اكيدا ومطلقا بحق لبنان بترسيم الحدود وبعدم السماح مطلقا لاي انقضاض على الحقوق اللبنانية الثابتة فيما يتعلق ببحره ومائه وحدوده وهو يقف بالكامل الى جانب الرئاسات والى جانب الشعب اللبناني والمقاومة في هذا الموضوع" .