عماد الحوت: تمنينا ان تأخذ بيروت حصتها من الاهتمام والتشكيل

عماد الحوت: تمنينا ان تأخذ بيروت حصتها من الاهتمام والتشكيل

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LBCI News Lebanon

طالب النائب عماد الحوت بتشكيل حكومة مهمة لا محاصصة بل كفاءات وقدرات لتستطيع ان تعمل على المفاوضات وخطة التعافي.



وتمنى بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان تأخذ بيروت حصتها من الاهتمام والتشكيل.