أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 12:25
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مهرجانات بيت الدين..."مجانية" للتأكيد على ثقافة الحياة

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مهرجانات بيت الدين...&quot;مجانية&quot; للتأكيد على ثقافة الحياة
Lebanon News
لبنان بلد الجمال والسياحة، على موعد مع اكثر من مهرجان فني يزيّن الليالي الصيفية، ومنها مهرجانات بيت الدين.

وفي هذا الاطار، وجهت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط دعوة الى رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى لحضور افتتاح المهرجانات التي تقام "مجانا" هذا العام، مشيرة الى ان الهدف من إقامة المهرجانات هذه السنة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هو التأكيد على ثقافة الحياة وعلى حضور الفن اللبناني الراقي, لان كل الفرق المشاركة، لبنانية.
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مهرجانات بيت الدين تبدأ في 13 تموز المقبل وحتى 17 منه، اضافة الى معارض ستقام في قاعات قصر بيت الدين عن محتويات القصر، ومنحوتاتٍ للاخوة بصبوص وصورٍ من الطبيعة اللبنانية, وأخرى من الواقع الراهن. 
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