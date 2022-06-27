قاسم: الحزب مع تشكيل الحكومة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة, حزب الله,نعيم قاسم,قاسم: الحزب مع تشكيل الحكومة

LBCI News Lebanon

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب مع تشكيل الحكومة وعدمِ إضاعة الوقت وعدم إنهاك التّشكيل بالشروط والشروط المُضادة.