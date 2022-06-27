أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 12:30
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قاسم: الحزب مع تشكيل الحكومة

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Lebanon News
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب مع تشكيل الحكومة وعدمِ إضاعة الوقت وعدم إنهاك التّشكيل بالشروط والشروط المُضادة.
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