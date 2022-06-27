أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 12:53
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وزارة الصحة: 752 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 752 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "752 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1108965 ،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
 
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