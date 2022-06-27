أخبار لبنان
27 حزيران 2022 - 12:53
27/06/2022 12:53:52
وزارة الصحة: 752 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: 752 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "752 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1108965 ،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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أخبار لبنان
وزارة الصحة:
752 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة
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