القرم: تحسن خدمة الإتصالات مع رفع التعرفة

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أكد وزير الإتصالات جورج القرم في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن "التعرفة الجديدة المعتمدة من قبل "أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" ستبدأ مع شهر تموز المقبل، والدفع يكون في نهايته"، واعدًا "بتحسن الخدمات مع رفع التعرفة".وعن البطاقات المسبقة الدفع وقطع الطريق على السوق السوداء، أوضح "أننا بعد أيام قليلة من أول تموز واعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيكون هناك فائض بحوالى مئة ألف في ألفا وأيضًا في تاتش".وشرح كيفية إحتساب الفاتورة، حيث تقسم القيمة بالدولار على ثلاثة ومن ثم تضرب بسعر دولار صيرفة فتكون التسعيرة.وذكر بالكتاب المرسل إلى وزارة الإقتصاد لملاحقة الشركات التي تتلاعب بالأسعار قبل الموعد المحدد، مستغربًا تخطي الأسعار التعرفة التي تنوي الوزارة إعتمادها.