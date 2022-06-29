أخبار لبنان
29 حزيران 2022 - 08:21
29/06/2022 08:21:00
مع دخول لبنان في صلب الموسم السياحي الواعد... اجتماع بشأن تاكسي المطار
اجتماع لتنظيم عمل تاكسي المطار
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LBCI News Lebanon
مع دخول لبنان في صلب الموسم السياحي الواعد، عقد وزيرا الأشغال والسياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد نصار اجتماعا مع رئيس اتحادات ونقابات النقل البري والمدير العام للطيران المدني تم في خلاله تنظيم عمل تاكسي المطار.
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