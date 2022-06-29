أخبار لبنان
29 حزيران 2022 - 08:21
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مع دخول لبنان في صلب الموسم السياحي الواعد... اجتماع بشأن تاكسي المطار

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Lebanon News
مع دخول لبنان في صلب الموسم السياحي الواعد، عقد وزيرا الأشغال والسياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد نصار اجتماعا مع رئيس اتحادات ونقابات النقل البري والمدير العام للطيران المدني تم في خلاله تنظيم عمل تاكسي المطار. 
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