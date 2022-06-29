أخبار لبنان
29 حزيران 2022 - 08:00
29/06/2022 08:00:32
"يا هلا" معكم من كل لبنان...
"يا هلا" معكم من كل لبنان...
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LBCI News Lebanon
حملة يا هلا مستمرة معكم طوال هذا النهار الطويل لنتعرف معًا على لبنان الجميل من شماله إلى جنوبه، فبقاعه ووسطه.
وعلى هاشتاغ "يا هلا" تواكبون الحملة على كل وسائل التواصل الإجتماعي.
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