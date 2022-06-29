"يا هلا" معكم من كل لبنان...

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LBCI News Lebanon

حملة يا هلا مستمرة معكم طوال هذا النهار الطويل لنتعرف معًا على لبنان الجميل من شماله إلى جنوبه، فبقاعه ووسطه.



وعلى هاشتاغ "يا هلا" تواكبون الحملة على كل وسائل التواصل الإجتماعي.