أخبار لبنان
29 حزيران 2022 - 08:00
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"يا هلا" معكم من كل لبنان...

"يا هلا" معكم من كل لبنان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,يا هلا,"يا هلا" معكم من كل لبنان...
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Lebanon News
حملة يا هلا مستمرة معكم طوال هذا النهار الطويل لنتعرف معًا على لبنان الجميل من شماله إلى جنوبه، فبقاعه ووسطه.

وعلى هاشتاغ "يا هلا" تواكبون الحملة على كل وسائل التواصل الإجتماعي.
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