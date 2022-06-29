أخبار لبنان
29 حزيران 2022 - 13:39
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حملة "يا هلا" مستمرة للتعرف إلى لبنان الجميل

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Lebanon News
حملة "يا هلا" مستمرة بعد أن تعرفنا وما زلنا نتعرف إلى لبنان الجميل من شماله إلى جنوبه، فبقاعه ووسطه. 
 
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