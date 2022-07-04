الجلسة الأولى للجنة الاتصالات... ومواقف عالية السقف

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اخذت أول جلسة للجنة الاتصالات بعد صدور التعرفة الجديدة، طابع مسائلة وزير الإتصالات جوني القرم حول زيادة التعرفة والإستفسار عن بعض النقاط التي اعتبرها عدد من النواب مجحفة بحق المواطنين ومنها تراجع قيمة الوحدات الموجودة في رصيد البطاقات.وطالب النواب الوزير بإعادة النظر في هذا الموضوع، ليأتي الرد من الوزير بان ذلك غير ممكن لأسباب قانونية، ولأن هناك عددا من المواطنين والتجار اعتمدوا سياسة تخزين الوحدات للإستفادة من بيعها على السعر المرتفع على حساب المواطن.الجلسة لم تخل من بعض المواقف العالية السقف، كرد النائب فراس حمدان على الوزير الذي اعلن انه اذا لم نعتمد سياسة رفع التعرفة فان ذلك سيؤدي الى انهيار القطاع، فكان الرد وينهار, ويا ريت استقلت وما رفعت الاسعار.