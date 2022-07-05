أخبار لبنان
05 تموز 2022 - 04:36
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فياض في بغداد... ما جديد الفيول العراقي لـ"كهرباء لبنان"؟

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فياض في بغداد... ما جديد الفيول العراقي لـ&quot;كهرباء لبنان&quot;؟
Lebanon News
التقى صباح اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض وزير الكهرباء بالوكالة عادل كريم في وزارة الكهرباء في بغداد عاصمة جمهورية العراق حيث تم البحث في المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين الوزارتين في البلدين الشقيقين.

وكان قد وصل فياض مساء الى بغداد في العراق في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله في المطار رئيس بعثة الشرف الوكيل الأقدم في وزارة النفط العراقي حامد الزوبعي وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب.
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وانتقل الوزير فياض والوفد المرافق الى دار الضيافة في بغداد حيث كان في استقباله وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل وعقد الوزيران اجتماعا أوليا تمهيديا لسلسلة محادثات سيجريها فياض في بغداد اليوم في اطار التعاون المشترك بين لبنان والعراق خصوصا لناحية تمديد وتطوير العقد الموقع وتمتين الشراكة في مجال استمرار توريد الفيول لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، على ان يلتقي فياض اليوم في بغداد وزراء النفط والمالية ورئيس البنك المركزي.
 
 
 




 
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