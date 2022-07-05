سلسلة إستقبالات لميقاتي...

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إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.وقالت الوزيرة: "عرضت مع ميقاتي في ملفات الوزارة ووضعته في نتائج زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان الذي قام بمسح للأرضية اللبنانية للتحول الرقمي لنبني عليها تطبيق "إستراتيجية التحول الرقمي"، حيث قام متخصصون من البنك بمقابلة مختصين في عدد من الوزارات والإدارات منها: المالية، الداخلية، الإقتصاد، العدل، رئاسة الحكومة، البنك المركزي وأوجيرو وغيرها لمعرفة قابليتها لتطبيق هذه الإستراتيجية من أجل المباشرة بها."وأضافت: "وضعت الرئيس أيضًا في أجواء ما قامت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرًا ومن ضمنها الإجتماع الذي تم بوجود ممثلين عن دول عدة للهيئات الوطنية المحلية لمكافحة الفساد مع الهيئة الوطنية اللبنانية."واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات "إيدال" مازن سويد الذي قال: "زرت الرئيس ميقاتي لأشكره على المراسيم التي تم إقرارها في آخر جلسة لمجلس الوزراء والتي تعطي تسهيلات مهمة للمستثمرين وتقوي "إيدال" وتمكنها من أن تقوم بدورها في جذب المستثمرين في هذه الظروف الصعبة، واتفقنا على ورشة عمل ستعقد في السراي لشرح هذا الموضوع أكثر ووضعه في متناول الرأي العام."وأوضح سويد أن التسهيلات تكمن في حصول المستثمر على إعفاءات ضريببة بطريقة أسهل.واستقبل الرئيس ميقاتي سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية.كما استقبل سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.