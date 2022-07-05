انقطاع الانترنت عن عدة بلدات

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يعاني المشتركون في خدمة "DSL" في هيئة "اوجيرو" في بلدات القصيبة وعدشيت وبريقع، من ازمة انقطاع خدمة الانترنت بسبب توقف غرفة التغذية في بلدة القصيبة عن العمل، اثر الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي وعدم وجود تغذية بديلة، الامر الذي انعكس سلبا على مئات المشتركين ويتسبب بمشاكل دراسية لدى الطلاب وخصوصا الذين يتابعون جامعاتهم "اونلاين"، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.وناشد المشتركون بلديات المنطقة ووزارة الاتصالات "السعي لايجاد حل لهذه المشكلة من خلال تركيب نظام التغذية بالالواح الشمسية اسوة بباقي محطات المنطقة، خصوصا ان لا حل لمشكلة استمرار انقطاع الكهرباء ولا بديل عنها".