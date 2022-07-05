أخبار لبنان
05 تموز 2022 - 10:22
Back

انقطاع الانترنت عن عدة بلدات

انقطاع الانترنت عن عدة بلدات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانترنت,اوجيرو,انقطاع الانترنت عن عدة بلدات
episodes
انقطاع الانترنت عن عدة بلدات
Lebanon News
يعاني المشتركون في خدمة "DSL" في هيئة "اوجيرو" في بلدات القصيبة وعدشيت وبريقع، من ازمة انقطاع خدمة الانترنت بسبب توقف غرفة التغذية في بلدة القصيبة عن العمل، اثر الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي وعدم وجود تغذية بديلة، الامر الذي انعكس سلبا على مئات المشتركين ويتسبب بمشاكل دراسية لدى الطلاب وخصوصا الذين يتابعون جامعاتهم "اونلاين"، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
الإعلان
 
وناشد المشتركون بلديات المنطقة ووزارة الاتصالات "السعي لايجاد حل لهذه المشكلة من خلال تركيب نظام التغذية بالالواح الشمسية اسوة بباقي محطات المنطقة، خصوصا ان لا حل لمشكلة استمرار انقطاع الكهرباء ولا بديل عنها".
الإعلان
إقرأ أيضاً