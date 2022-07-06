شرف الدين: لبنان سيسير بخطة عودة النازحين مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين

الإعلان

أكد وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفًا عن زيارة رسمية سيقوم بها إلى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري.وشدد على أن "عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة"، موضحًا أنها "ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا".وردًا على سؤال عن موقف مفوضية شؤون اللاجئين من الخطة، أشار إلى أن "المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي تم طرحها ومنها طلب تعليق دفع المساعدات"، وقال إن "موقف المفوضية سياسي، وعلى ما يبدو أنها تراجعت عن اللجنة الثلاثية التي طالب بها رئيس المفوضية."