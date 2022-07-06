كركي: لتوفير واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات للمواكبة

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إختتمت الجمعية العربية للضمان الإجتماعي الندوة القومية حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الإجتماعي التي عقدتها بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في الجمهورية التونسية، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية في تونس مالك الزاهي.وترأس الجلسة الختامية التي تضمنت إقرار التوصيات رئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي، وفي حضور الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في الجمهورية التونسية الدكتور عماد تركي.وقد أثنى كركي على نجاح أعمال الندوة التي استمرت على مدى يومين تم خلالها تقديم عروض قيمة من الخبراء ذوي الإختصاص في مجال التحول الرقمي.وجدد شكره للوزير الزاهي على رعايته الكريمة للندوة وللقيمين على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في الجمهورية التونسية على تعاونهم البناء في تنفيذ هذه الندوة وعلى حفاوة الإستقبال وحسن الضيافة والتكريم الذي حظي به في تونس الشقيقة.بعدها تم عرض التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المنبثقة من المشاركين، وبعد مناقشتها تم إقرارها.إليكم التوصيات المنبثقة عن الندوة:1- على مستوى الحكومات:- دعوة الجهات الحكومية لوضع وتطوير سياسات قطاعية للتحول الرقمي في مجال البرامج الإجتماعية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التمكينية وحماية البيانات والمعاملات الرقمية والتعامل مع الأنماط الجديدة للعمل وتوفير أو إستكمال البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمواكبة التحول الرقمي وبالأخص منصات الهوية الرقمية ومقاومة سبل الإستبعاد أو الإقصاء الرقمي (تجسير الفجوة الرقمية) وإيجاد وتطوير برامج تربوية وتوعوية لرفع مستوى الوعي والمعرفة حول استعمال التكنولوجيا وتفادي مخاطرها.2- على مستوى مؤسسات الضمان الإجتماعي:- دعوة مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية لوضع وتبني وتنفيذ إستراتيجيات للتحول الرقمي بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز الشفافية من خلال توفير الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة وتبادل الخبرات والتعاون الرقمي والتجارب بين مؤسسات الضمان الإجتماعي في الوطن العربي والجهات ذات الخبرة في هذا المجال وتعزيز أدوات النفاذ للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والقيام بحملات توعوية للتعريف والحث على الإنخراط في التحول الرقمي.