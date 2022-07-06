لجنة الدفاع بحثت في موضوع إصدار جوازات السفر.. اليكم التفاصيل

الإعلان

أفادت معلومات للـLBCI بأن لجنة الدفاع بحثت في موضوع إصدار جوازات السفر، وفي إمكانية أن يكون هناك استثناءات تتم بشكل منظم، للطلاب، للحالات المرضية وحالات الاستشفاء، ولأصحاب الإقامات والملتزمون بعقود عمل وبعض الحالات الأخرى.كما افادت المعلومات بان الممثلين اقترحوا عن المدير العام للأمن العام استعمال الجوازات الإلكترونية البالغ عددها ١٥٠ ألف لتسيير أمور الأشخاص الذين يحصلون للمرة الأولى على جوازات سفر، وسيتم استعمال الـ٨٠ ألف جواز سفر بيومتري المتبقين لتجديد جوازات السفر، وذلك حسب الأولوية، على أن يكون هناك ٢٠٠ ألف جواز سفر بيومتري جاهز في الأول من تشرين الأول المقبل".