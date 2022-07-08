أخبار لبنان
08 تموز 2022 - 02:41
08/07/2022 02:41:01
توقف سنترال اوجيرو في القليعة ليلا لنفاد المازوت
توقف سنترال اوجيرو في القليعة ليلا لنفاد المازوت
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوجيرو في القليعة ليلا لنفاد المازوت,توقف سنترال,توقف سنترال اوجيرو في القليعة ليلا لنفاد المازوت
LBCI News Lebanon
توقف سنترال اوجيرو في بلدة القليعة عن العمل، منذ ليل امس بعد نفاد مادة المازوت في مولدات المحطة، مما ادى الى توقف الخط الارضي وخدمات الانترنت.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
توقف سنترال
اوجيرو في القليعة ليلا لنفاد المازوت
إقرأ أيضاً