توقف سنترال اوجيرو في القليعة ليلا لنفاد المازوت

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LBCI News Lebanon

توقف سنترال اوجيرو في بلدة القليعة عن العمل، منذ ليل امس بعد نفاد مادة المازوت في مولدات المحطة، مما ادى الى توقف الخط الارضي وخدمات الانترنت.