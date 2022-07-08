أخبار لبنان
08 تموز 2022 - 02:41
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توقف سنترال اوجيرو في القليعة ليلا لنفاد المازوت

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توقف سنترال اوجيرو في القليعة ليلا لنفاد المازوت
Lebanon News
 توقف سنترال اوجيرو في بلدة القليعة عن العمل، منذ ليل امس بعد نفاد مادة المازوت في مولدات المحطة، مما ادى الى توقف الخط الارضي وخدمات الانترنت. 
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