البيئة: ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات

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نبهت وزارة البيئة "من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات وبخاصة مع نهاية هذا الأسبوع، حيث تشير خرائط مؤشر الحرائق المرفقة الصادرة عن مختبر الحرائق في جامعة البلمند إلى خطورة شديدة لإمكان اندلاع نيران يصعب السيطرة عليها بسهولة وإلى احتمال تمددها بشكل مفاجئ وسريع".وجاء في بيان الوزارة: "تتوزع معظم المناطق المعرضة لخطر الحرائق على الأراضي اللبنانية كافة وبخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية والبقاع.بناء عليه، تطلب وزارة البيئة من المواطنين والمواطنات، والجهات المعنية التقيّد بالإرشادات المرفقة وبخاصة الامتناع عن استعمال أي مصدر للنار بالقرب من أي غطاء نباتي مثل حرق الأعشاب اليابسة والالعاب النارية، وضرورة المراقبة المشددة والدقيقة للمناطق ذات الخطورة "العالية" للحرائق وزيادة الجهوزية والتأهب إلى أقصى حد، وطلب المساعدة فوراً من السلطات المعنية كافة في حال فقدان السيطرة على أي حريق".