أخبار لبنان
08 تموز 2022 - 07:58
08/07/2022 07:58:16
جرح امرأة في حادث سير على طريق عام طورا - معركة
جرح امرأة في حادث سير على طريق عام طورا - معركة
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LBCI News Lebanon
أصيبت امرأة بجروح جراء خروج سيارتها عن مسارها لتستقر بجانب طريق عام طورا - معركة في قضاء صور .
وعملت عناصر من الدفاع المدني - الهيئة (مركز طيردبا التطوعي) على معالجتها ونقلها الى المستشفى وحالتها مستقرة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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