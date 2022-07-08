أخبار لبنان 08 تموز 2022 - 07:58 08/07/2022 07:58:16 جرح امرأة في حادث سير على طريق عام طورا - معركة

جرح امرأة في حادث سير على طريق عام طورا - معركة

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LBCI News Lebanon

أصيبت امرأة بجروح جراء خروج سيارتها عن مسارها لتستقر بجانب طريق عام طورا - معركة في قضاء صور .



وعملت عناصر من الدفاع المدني - الهيئة (مركز طيردبا التطوعي) على معالجتها ونقلها الى المستشفى وحالتها مستقرة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. الإعلان

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