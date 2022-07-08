أخبار لبنان
08 تموز 2022 - 07:58
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جرح امرأة في حادث سير على طريق عام طورا - معركة

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جرح امرأة في حادث سير على طريق عام طورا - معركة
Lebanon News
أصيبت امرأة بجروح جراء خروج سيارتها عن مسارها لتستقر بجانب طريق عام طورا - معركة في قضاء صور .

وعملت عناصر من الدفاع المدني - الهيئة (مركز طيردبا التطوعي) على معالجتها ونقلها الى المستشفى وحالتها مستقرة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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