حجار زار التفتيش المركزي وبحث مع عطية في "برنامج أمان" واتصل بمواطنين مستمعا الى تعليقاتهم

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إستقبل رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار في التفتيش المركزي، حيث جرى عرضٌ لمجمل التفاصيل المتعلّقة بالرقابة الرقميّة على تنفيذ "برنامج أمان" بالإضافة الى التفاصيل المتعلقة بمركز تلقي الشكاوى (الخطّ الساخن1747) الموجود في التفتيش المركزي.وخلال زيارته، إجتمع حجّار مع المفتّشين المعنيّين بمراقبة حسن تنفيذ البرنامج ومتابعة الشكاوى بحضور رئيس التفتيش، حيث أجرى إتصالات عدة بالمواطنين المسجّلين للإستفادة من البرنامج وإستمع الى تعليقاتهم.وتأتي خطوة حجّار في إطار إختبار معاناة المفتشين والموظفين في مركز تلقّي الشكاوى، أمام العدد الهائل من الإتصالات التي ترد يومياً ومتابعة شكاوى المواطنين المستفيدين من برنامج أمان أو المسجّلين على منصّة دعم، على ما أفاد بيان عن التفيش المركزي.وتجدر الإشارة إلى أنه سيستفيد من برنامج أمان 150 ألف أسرة لبنانيّة مسجّلة على منصّة دعم، علماً أن 62 ألف عائلة إستفادت من المساعدات النقديّة لغاية اليوم، وتُستَكمل الزيارات المنزليّة من قبل مسّاحي برنامج الأغذية العالمي الـWFP للتحقق من بيانات المسجّلين وإجراء التقييم المناسب.ويراقب التفتيش المركزي رقمياً حسن تنفيذ هذا البرنامج مع إصداره لتقاريرٍ توجز كافة المراحل المتعلقة بالبرنامج بدءاً من التسجيل حتى الاستفادة من المبالغ المالية المرصودة للمستحقين.