أخبار لبنان
08 تموز 2022 - 10:06
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نصار التقى الرئيس عون موفدا من ميقاتي وحاملا رسالة مرتبطة بالملف الحكومي

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نصار التقى الرئيس عون موفدا من ميقاتي وحاملا رسالة مرتبطة بالملف الحكومي
Lebanon News
علمت الـLBCI أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار التقى رئيس الجمهورية ميشال عون موفدا من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وحاملارسالة مرتبطة بالملف الحكومي.
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