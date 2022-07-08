نصار التقى الرئيس عون موفدا من ميقاتي وحاملا رسالة مرتبطة بالملف الحكومي

نصار التقى الرئيس عون موفدا من ميقاتي

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار التقى رئيس الجمهورية ميشال عون موفدا من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وحاملارسالة مرتبطة بالملف الحكومي.