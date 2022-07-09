بيروتي للـLBCI: القطاع السياحي في وضع ايجابي ولكن أين تذهب الاموال التي تدخل البلد؟

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أكد الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي أن لبنان أمام إيجابية كبيرة تزامنا مع انطلاق فصل الصيف وتحرّك عجلة القطاع السياحي وخلق فرص عمل جديدة، لافتا في الوقت عينه إلى أن مشكلة واحدة تكمن ألا وهي مصير الاموال التي تدخل البلاد مع السياح في ظل تدهور القطاع المصرفي.وشدد بيروتي، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أنه لا يمكن أن يتحرك اقتصاد البلد من دون قطاع مصرفي قوي وخطة اقتصادية واضحة لادارة كافة القطاعات والارباح التي تجنيها.ودعا عبر الـLBCI إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي في لبنان، والتحضير للسياحة في فصل الخريف، معتبرا أن لبنان يتمتع بكافة المقومات التي تميّزه بتنوع السياحة فيه.وأوضح الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية أن كلفة الكهرباء والطاقة تصل إلى 35% من مدخول القطاع السياحي، إذ إنها تصل في الدول الاخرى إلى 5% فقط.